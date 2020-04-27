Відомий боксер звинуватив тренера Усика в наявності російського паспорту: деталі скандалу

Український боксер Іван Редкач та тренер Олександра Усика Сергій Лапін влаштували перепалку в соціальних мережах.

Редкач посварився із Сергієм Лапіним після того як опублікував у своєму інстаграмі блог ведучого та ветерана АТО Леоніда Остальцева про Олександра Усика, інформує Xsport.

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Редкач заявив, що в Лапіна начебто є російський паспорт і це стало на заваді в отриманні візи для поїздки у США.



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У коментарі Xsport Лапін спростував наявність російського паспорта та надав виданню копії особистих документів.

По-перше, почнемо з того, що я громадянин України тут живу, вчуся і займаюся улюбленою справою! Є Міжнародним Майстром спорту з боксу. Я провів сотні боїв на аматорському ринзі, є 3-кратним призером, а також чемпіоном України, не раз захищав честь країни на міжнародних аренах,

– заявив Лапін.



Паспорт Лапіна / Фото Xsport

Також він прокоментував дії Редкача, якого, як стверджує Лапін, знає з 2006 року.

"У нього вже тоді були проблеми з головою, тому його поведінка для мене не стала сюрпризом, але, тим не менш, ми ставилися до нього по-доброму, як до члена команди", – заявив Лапін.

Лапін також пригадав скандальну світлину Редкача з мексиканським паспортом. Редкач відповів на коментар Ісмаїла Сіллаха, який назвав боксера "зрадником батьківщини", на що Іван відповів, що "її більше не існує, як і Криму".



Іван Редкач та Олександр Усик з командою Фото Xsport

Сергій Лапін розповів, що коли Усик перебував у США, Редкач намагався запросити його в гості.

"Перебуваючи у штатах на зборах, ми командою ходили в Храм щонеділі! Цей персонаж постійно хотів нав'язатися з нами, кликав у гості, всіляко намагався підійти сфотографуватися з Олександром.

Тому мене абсолютно не здивував його лицемірний вчинок, коли я побачив пости на офіційній сторінці Instagram Івана, де він спробував облити брудом чемпіона, хоча його головною метою було пропіаритися на імені Олександра Усика", – сказав Лапін.

Він додав, що спробував зв'язатися з Іваном, однак той не відповідав.

Що відомо про Редкача? 33-річний український боксер, виступає в напівсередній вазі. Провів 30 бої, здобув 23 перемоги та зазнав 5 поразок. У січні програв Денні Гарсії за право битися з чемпіоном світу за версією WBC.

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