Відомий ексгравець збірної України забив перший гол після повернення до Сербії: відео

В рамках 10-го туру чемпіонату Сербії "Вождовац" на своєму полі впевнено обіграв ФК "Інджию" з рахунком 4:1.

Один з голів у свій актив записав сербський українець Марко Девіч, який з'явився на полі в другому таймі, повідомляє Footboom.

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Він забив на 90+2-й хвилині, успішно зігравши на добиванні і тим самим встановивши підсумковий рахунок на табло.

Відео голу Девіча

Для Девіча це взяття воріт стало першим після його повернення на батьківщину. Після цього туру "Вождовац" йде на 7-му місці в турнірній таблиці, маючи в активі 14 очок.