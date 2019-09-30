Відомий ексгравець збірної України забив перший гол після повернення до Сербії: відео
В рамках 10-го туру чемпіонату Сербії "Вождовац" на своєму полі впевнено обіграв ФК "Інджию" з рахунком 4:1.
Один з голів у свій актив записав сербський українець Марко Девіч, який з'явився на полі в другому таймі, повідомляє Footboom.
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Він забив на 90+2-й хвилині, успішно зігравши на добиванні і тим самим встановивши підсумковий рахунок на табло.
Відео голу Девіча
Для Девіча це взяття воріт стало першим після його повернення на батьківщину. Після цього туру "Вождовац" йде на 7-му місці в турнірній таблиці, маючи в активі 14 очок.
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