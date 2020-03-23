Відомий ексчемпіон світу дав неочікуваний прогноз на бій Усик – Чісора

Колишній чемпіон світу за версіями WBC, IBF, WBA Карл Фроч поділився очікуванням від бою Олександр Усик – Дерек Чісора. Фроч переконаний, що Чісору не варто списувати з рахунків.

Британець, який був чемпіоном у другій середній вазі, вважає, що в суперважкій вазі немає топ-10 боксерів.

На його думку, наразі є троє-четверо найсильніших боксерів. Фроч не відніс Усика до цього переліку

Читайте також Це занадто ризиковано перед боєм з Джошуа: Усик отримав застереження перед поєдинком

Ми дізнаємося про нього більше, коли він поб'ється з Чісорою. Не дивуйтеся, якщо Дерек зловить Усика, змусить відступати і трохи поганяє по рингу, змусить Олександра відчувати себе крузервейтом,

– цитує Фроча Boxing News.

До цього Усик виступав у першій важкій вазі (крузервейті), ліміт якої 90,72 кілограма. Натомість у суперважкій вазі обмежень немає.

Усик виглядав досить великим на пресконференції. Він виглядав ніби зможе затанцювати Чісору, але нам ще треба буде це дізнатися. У рингу все інакше. Ми побачили Чісору налаштованим, а коли у нього є настрій, він хороший боєць, також у нього є удар. З нетерпінням чекаю цей бій,

– додав Фроч.

Усик і суперважка вага: головне

Усик повинен повернутися у ринг 23 травня у Лондоні (Англія). Суперник непереможного українця – британець Дерек Чісора.

Бій, можливо, перенесуть через пандемію коронавірусу. Промоутер Едді Хірн раніше заявляв, що всі вечори боксу, заплановані на травень у Великобританії, можуть бути скасовані.

Усик мав дебютувати у суперважкій вазі у травні 2019 року. Однак через травму українця бій з Карлосом Такамом був скасований.

Олександр дебютував у суперважкій вазі у жовтні 2019 року. Але й тут українцю терміново довелося шукати нового суперника.

За декілька днів до поєдинку Тайрон Спонг провалив допінг-тест.

У ринг проти Усика вийшов ветеран Чазз Візерспун, якого Усик переміг у 7-у раунді.

Усик – офіційний претендент за версією WBO. Титулом володіє Ентоні Джошуа.

Найцікавіші новини спорту – підписуйтеся на наш Twitter та Telegram.