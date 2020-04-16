Відомий ексгравець "Динамо" порушив карантин і поскандалив з поліцією у Києві: відео

Ексфутболіст "Динамо" Олег Саленко потрапив в неприємну ситуацію, яка ще була і знята на телекамери.

Колишній гравець був помічений біля одного з футбольних полів в Києві, коли спостерігав за грою двох команд – ймовірно, він організував матч.

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Поліцейські, разом з журналістами програми "Контролер" телеканалу Україна, підійшли до Саленка, щоб повідомити про порушення заходів карантину – заборону масових скупчень людей.

У відповідь на зауваження, що не можна збиратися групами більш ніж 10 осіб, Саленко почав грубити поліцейським і журналістці. Після цього Саленко звинуватив журналістку в тому, що вона хоче заробити собі ім'я.

"Я?", — здивувалась журналістка.

"Так. Не я ж. Мені імені не треба. У мене його до*рена", — відповів Саленко.

Компанія розійшлась по своїх справах, а поліція склала на Саленка протокол, хоча він все одно відмовився визнавати свою вину. Тепер колишньому футболісту загрожує штраф.

Олег Саленко виступав за "Динамо" з 1989-го по 1992 рік. Також протягом кар'єри він грав за "Зеніт", "Логроньєс", "Валенсію", "Рейнджерс", "Істанбулспор", "Кордову" і "Погонь". Ексгравець киян отримав "Золоту бутсу" чемпіонату світу-1994, де він забив 5 голів.

Порушення карантину від Олега Саленка: дивіться відео

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