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Відомий експерт розповів, чому Кличко відновить кар'єру боксера

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Володимир Кличко та Сергій Долбілов
Володимир Кличко та Сергій Долбілов / instagram.com/dolbilov

Відомий експерт та спортивний режисер Сергій Долбілов назвав можливу причину, чому Володимир Кличко повернеться у бокс. Долбілов вважає, що Кличко сумує по боксу й може повернутися заради рекорду.

Долбілов заявив, що 44-річний Кличко може повернутися, щоб стати найстаршим чемпіоном світу, повідомляє TimE boxing UA.

Наразі рекорд належить Джоржу Форману, який став чемпіоном світу за версією IBF у 45 років. У 46 років Форман втратив пояс.

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Я скажу так. Просто так Кличку повертатися зараз не треба, та він і не збирався. Але є два моменти. По-перше, Володимир сумує за боксом. А другий момент, якщо він хоче повернутися, то заради чогось. І це "щось" – очевидно, побиття рекорду,
– заявив експерт.

Долбілов вважає, що пандемія коронавірусу "зіграла" Кличку на руку.

Ми не знаємо, в якому стані після коронавірусу вийдуть чемпіони. В підсумку, до моменту, коли Кличко стукне 46, то невідомо, хто буде чемпіоном,
– зауважив Долбілов.

За його словами, не принципово, в бою з яким суперником Кличко отримає шанс стати чемпіоном.

"Поясом може володіти умовний Вайт, Пулєв або Повєткін. У чому я впевнений – Володимир до цього моменту буде тримати себе в ідеальній формі. Він буде готовий. Питання тільки в тому, в якому стані буде суперважка вага після виходу з карантину", – сказав Долбілов.

До речі Форман відмовляє Кличка повертатися: українець може побити рекорд знаменитого боксера

Що відомо про повернення Кличка

  • Останній бій на професійному ринзі Володимир Кличко провів 29 квітня 2017 року. Українець програв Ентоні Джошуа у видовищному поєдинку.
  • Влітку 2017 року Володимир оголосив про завершення кар'єри.
  • Після цього з'являлося багато чуток буцімто Кличко планує повернутися у ринг.
  • Найбільше дискусії точилися після того, як з'явилася інформація, нібито платформа DAZN підготували солідний контракт для Володимира.
  • Водночас Кличко намагається ухилятися від прямої відповіді на запитання про відновлення кар'єри.
  • Володимир говорив, що готовий повернутися у ринг не для того, щоб просто когось перемогти, а заради рекорду.
 

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Автор: Михайло Гема
Теги: Новини Спорту Спорт Володимир Кличко Бокс
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