Відомий експерт розповів, чому Кличко відновить кар'єру боксера

Відомий експерт та спортивний режисер Сергій Долбілов назвав можливу причину, чому Володимир Кличко повернеться у бокс. Долбілов вважає, що Кличко сумує по боксу й може повернутися заради рекорду.

Долбілов заявив, що 44-річний Кличко може повернутися, щоб стати найстаршим чемпіоном світу, повідомляє TimE boxing UA.

Наразі рекорд належить Джоржу Форману, який став чемпіоном світу за версією IBF у 45 років. У 46 років Форман втратив пояс.

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Я скажу так. Просто так Кличку повертатися зараз не треба, та він і не збирався. Але є два моменти. По-перше, Володимир сумує за боксом. А другий момент, якщо він хоче повернутися, то заради чогось. І це "щось" – очевидно, побиття рекорду,

– заявив експерт.

Долбілов вважає, що пандемія коронавірусу "зіграла" Кличку на руку.

Ми не знаємо, в якому стані після коронавірусу вийдуть чемпіони. В підсумку, до моменту, коли Кличко стукне 46, то невідомо, хто буде чемпіоном,

– зауважив Долбілов.

За його словами, не принципово, в бою з яким суперником Кличко отримає шанс стати чемпіоном.

"Поясом може володіти умовний Вайт, Пулєв або Повєткін. У чому я впевнений – Володимир до цього моменту буде тримати себе в ідеальній формі. Він буде готовий. Питання тільки в тому, в якому стані буде суперважка вага після виходу з карантину", – сказав Долбілов.

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Що відомо про повернення Кличка

Останній бій на професійному ринзі Володимир Кличко провів 29 квітня 2017 року. Українець програв Ентоні Джошуа у видовищному поєдинку.

Влітку 2017 року Володимир оголосив про завершення кар'єри.

Після цього з'являлося багато чуток буцімто Кличко планує повернутися у ринг.

Найбільше дискусії точилися після того, як з'явилася інформація, нібито платформа DAZN підготували солідний контракт для Володимира.

Водночас Кличко намагається ухилятися від прямої відповіді на запитання про відновлення кар'єри.

Володимир говорив, що готовий повернутися у ринг не для того, щоб просто когось перемогти, а заради рекорду.

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