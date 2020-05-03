Відомий експерт розповів, чому Кличко відновить кар'єру боксера
Відомий експерт та спортивний режисер Сергій Долбілов назвав можливу причину, чому Володимир Кличко повернеться у бокс. Долбілов вважає, що Кличко сумує по боксу й може повернутися заради рекорду.
Долбілов заявив, що 44-річний Кличко може повернутися, щоб стати найстаршим чемпіоном світу, повідомляє TimE boxing UA.
Наразі рекорд належить Джоржу Форману, який став чемпіоном світу за версією IBF у 45 років. У 46 років Форман втратив пояс.
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Я скажу так. Просто так Кличку повертатися зараз не треба, та він і не збирався. Але є два моменти. По-перше, Володимир сумує за боксом. А другий момент, якщо він хоче повернутися, то заради чогось. І це "щось" – очевидно, побиття рекорду,
– заявив експерт.
Долбілов вважає, що пандемія коронавірусу "зіграла" Кличку на руку.
Ми не знаємо, в якому стані після коронавірусу вийдуть чемпіони. В підсумку, до моменту, коли Кличко стукне 46, то невідомо, хто буде чемпіоном,
– зауважив Долбілов.
За його словами, не принципово, в бою з яким суперником Кличко отримає шанс стати чемпіоном.
"Поясом може володіти умовний Вайт, Пулєв або Повєткін. У чому я впевнений – Володимир до цього моменту буде тримати себе в ідеальній формі. Він буде готовий. Питання тільки в тому, в якому стані буде суперважка вага після виходу з карантину", – сказав Долбілов.
До речі Форман відмовляє Кличка повертатися: українець може побити рекорд знаменитого боксера
Що відомо про повернення Кличка
- Останній бій на професійному ринзі Володимир Кличко провів 29 квітня 2017 року. Українець програв Ентоні Джошуа у видовищному поєдинку.
- Влітку 2017 року Володимир оголосив про завершення кар'єри.
- Після цього з'являлося багато чуток буцімто Кличко планує повернутися у ринг.
- Найбільше дискусії точилися після того, як з'явилася інформація, нібито платформа DAZN підготували солідний контракт для Володимира.
- Водночас Кличко намагається ухилятися від прямої відповіді на запитання про відновлення кар'єри.
- Володимир говорив, що готовий повернутися у ринг не для того, щоб просто когось перемогти, а заради рекорду.
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