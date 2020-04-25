Відомий французький футболіст був введений у кому після зараження коронавірусом

Півзахисник французького клубу "Монпельє" Жуніор Самбія був поміщений в штучну кому після зараження коронавірусом.

Його стан оцінюється як стабільний. Самбія став першим футболістом з Ліги 1, який здав позитивний тест на COVID-19, повідормляє Le Parisien.

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"Станом на п'ятницю його стан стабільний. Він не погіршився і не покращився. Це не просто. Він поважав правила карантину. Напевно, заразився під час покупок. Три дні він відчував сильну діарею. У вівторок звернувся в лікарню. Я зв'язався з ним, коли він був на внутрішньовенній терапії. Він тоді отримав негативний тест на COVID-19. У середу він планував виписатися, але його стан погіршився через ускладнення з легкими. Він двічі змінював лікарні до того, як його помістили в кому,

– розповів агент француза Фредерік Гуерра.

У поточному сезоні 23-річний самбо взяв участь в 22 матчах "Монпельє" у всіх турнірах і забив 1 м'яч.

Чемпіонат Франції зупинений через пандемію коронавірусу. Сезон Ліги 1 і Ліги 2 хочуть відновити з 17 червня. Після 28 турів "Монпельє" займає восьме місце в турнірній таблиці, але претендує на єврокубкову зону.

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