Відомий футболіст "Динамо" та "Дніпра" завершив кар'єру

Екс-нападник "Динамо" і "Дніпра" Сергій Корніленко завершив професійну футбольну кар'єру гравця.

Нападник "Крилья Совєтов" Сергій Корніленко завершив кар'єру. Про це свідчить заява на сторінці клубу в Twitter.

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36-річний Корніленко вирішив почати тренерську кар'єру, і починаючи з нового сезону стане одним з помічників Міодрага Божовіча в тренерському штабі самарського клубу.

Сергій Корніленко протягом своєї кар'єри виступав за два українські клуби. У 2004 році він провів 9 матчів у складі київського "Динамо" (забивши 2 м'ячі), а з 2005-го по 2008 рік нападник захищав кольори "Дніпра", провівши 80 матчів і забивши 23 голи.

Також на рахунку Корніленко 78 матчів у складі збірної Білорусі – в них він забив 17 м'ячів.

У минулому сезоні Сергій Корніленко провів за "Крилья Совєтов" 21 матч в РПЛ – в них він забив 4 м'ячі, а завдяки успіху в плей-офф команда Міодрага Божовіча зберегла прописку в елітному дивізіоні.