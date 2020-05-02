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Відомий футболіст "Карпат" назвав жінок головним винуватцем проблем у клубі

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Михайло Кополовець
Михайло Кополовець / ФК "Карпати"

Легенда "Карпат", а нині спортивний директор клубу Першої ліги "Минай" Михайло Кополовець зізнався, хто в його час негативно вплинув на львівський клуб.

Кополовець в Youtube-шоу "Бомбардир" назвав головну причину ослаблення львівської команди – це жінки футболістів.

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Футболісти почали заробляти гроші, почали зустрічатися з дівчатами, одружуватися. І жінки, на мій погляд, трохи все збаламутили. Коли всі пацани були поодинці, всі дружили, зустрічалися. Був згуртований колектив.

Так, сім'я і діти – це найважливіше, що може бути, але у кожної жінки різний характер, а у всіх футболістів різні зарплати, преміальні. І почалося: "А твій скільки отримав, а твій?". Пішло багато цих пліток. Дійшло до того, щоб було весілля, мене запрошують, а мою дівчину – ні. Тому що жінки між собою не спілкувалися. Нашу команду зіпсували жінки,
– розповів Кополовець.

Додамо, що Михайло Кополовець захищав "зелено-білі" кольори у 2007-2015 роках.

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Новини Спорту Спорт Футбол ФК Карпати
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