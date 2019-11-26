Відомий футболіст вкусив суперника за голову під час матчу: курйозне відео

У матчі чемпіонату Парагваю між командами "Олімпія Асунсьйон" і "Серро Портеньо" стався курйозний епізод. Футболіст гостьової команди вкусив суперника за голову.

Гравець господарів Нестор Камачо отримав травму голови після укусу суперника під час останнього відтинку зустрічі.

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Спершу відбулося зіткнення Нестора Камачо й відомого захисника "Серро Портеньо" Фернандо Амореб'єти. Камачо два рази вдарив супротивника ліктем.

На зухвалі дії Камачо Амореб'єта відповів у стилі Луїса Суареса. Фернандо вкусив нападника за голову.

Рефері матчу відразу покарав обох футболістів, вилучивши їх з поля.

Відео моменту зіткнення футболістів

El ex Independiente Fernando Amorebieta ¡le mordió la cabeza a un rival! y se fue expulsado en el clásico entre su equipo, Cerro Porteño, y Olimpia.#FútbolParaguayo pic.twitter.com/qNHoQPaUib — En Una Baldosa (@enunabaldosa) 25 ноября 2019 г.

Зазначимо, що в цьому матчі перемогу здобула "Олімпія Асунсьйон" з рахунком 4:2.

Хто такий Амореб'єта? Венесуельський захисник. Виступав у Європі за іспанську "Басконію", "Атлетік" Більбао, "Фулхем", "Мідлсбро", "Спортінг" Хіхон. Також Амореб'єта захищав кольори аргентинського "Індепендьєнте".