Відомий футболіст вкусив суперника за голову під час матчу: курйозне відео
У матчі чемпіонату Парагваю між командами "Олімпія Асунсьйон" і "Серро Портеньо" стався курйозний епізод. Футболіст гостьової команди вкусив суперника за голову.
Гравець господарів Нестор Камачо отримав травму голови після укусу суперника під час останнього відтинку зустрічі.
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Спершу відбулося зіткнення Нестора Камачо й відомого захисника "Серро Портеньо" Фернандо Амореб'єти. Камачо два рази вдарив супротивника ліктем.
На зухвалі дії Камачо Амореб'єта відповів у стилі Луїса Суареса. Фернандо вкусив нападника за голову.
Рефері матчу відразу покарав обох футболістів, вилучивши їх з поля.
Відео моменту зіткнення футболістів
Зазначимо, що в цьому матчі перемогу здобула "Олімпія Асунсьйон" з рахунком 4:2.
Хто такий Амореб'єта? Венесуельський захисник. Виступав у Європі за іспанську "Басконію", "Атлетік" Більбао, "Фулхем", "Мідлсбро", "Спортінг" Хіхон. Також Амореб'єта захищав кольори аргентинського "Індепендьєнте".