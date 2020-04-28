Відомий футболіст жорстоко побив свою подругу: дівчина опублікувала фото та відео докази

Дівчина 23-річного футболіста аргентинського "Бока Хуніорс" і збірної Колумбії Себастьяна Вільї звинуватила свого бойфренда у звірячому побитті.

Про це Кортес повідомила в своєму Instagram, опублікувавши фотографії побоїв.

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"На жаль, я повинна зробити це сьогодні, тому що більше не можу терпіти. Два роки ми жили разом і я регулярно прощала його за побиття, сподіваючись, що він зміниться. У пресі він поводиться як зріла мудра людина, але реальність є іншою, він завдає мені фізичні та психологічні страждання. Справжній Себастьян Вілья жахливо поводиться з жінками, і я не єдина, хто страждає від нього", – написала дівчина.

23-річний Вілья виступає за "Боку Хуніорс" з 2018 року. Він провів за клуб 58 матчів, забив п'ять голів і віддав 11 результативних передач. За збірну Колумбії зіграв три матчі.

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