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Відомий футболіст жорстоко побив свою подругу: дівчина опублікувала фото та відео докази

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Себастьян Вілья
Себастьян Вілья

Дівчина 23-річного футболіста аргентинського "Бока Хуніорс" і збірної Колумбії Себастьяна Вільї звинуватила свого бойфренда у звірячому побитті.

Про це Кортес повідомила в своєму Instagram, опублікувавши фотографії побоїв.

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"На жаль, я повинна зробити це сьогодні, тому що більше не можу терпіти. Два роки ми жили разом і я регулярно прощала його за побиття, сподіваючись, що він зміниться. У пресі він поводиться як зріла мудра людина, але реальність є іншою, він завдає мені фізичні та психологічні страждання. Справжній Себастьян Вілья жахливо поводиться з жінками, і я не єдина, хто страждає від нього", – написала дівчина.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lamentablemente me toca hacer esto hoy,porque ya no aguanto más!! Fueron 2 años viviendo juntos de muchos sufrimientos en los cuales perdone y perdone golpes esperando un cambio de parte de él y nunca pasó! Hay amenazas y todo diciendo que me va a dañar la vida y la de mi familia llamando a personas malas que trabajan en mi Cuidad haciendo que sólo entre en desesperación al ver a mi familia en peligro,hago esto por miedo porque este hombre quien lo ve en redes o prensa como si fuera un hombre sabio y habla con madurez pero la realidad es otra.Un maltratador tanto físico como sicólogico , y mucha gente está de testigo! No entiendo una persona “profesional” como es capaz de hacer tanto daño y que porque tiene malas amistades solo se dedica amenazar y humillar,siento un dolor muy grande tener que estar en un país que no conozco y donde estoy sola sin Mi familia y no poder viajar y salir corriendo con miedo que pase algo con mi vida y la de mi familia. Este es el verdadero Sebastian villa ,el que maltrata mujeres,porque no he sido la única. Yo solo le pedí a él y a sus empresarios ayuda para poder viajar a mi país y estar con mi familia y mi hija es lo único que necesito en estos momentos,ya no aguanto más me siento frustrada ante esta situación. No tengo otra opción por el bienestar de toda mi familia por que el es capaz de hacer cualquier cosa no saben la clase de hombre que es...

Публикация от Daniela Cortes M (@danicortesms)

23-річний Вілья виступає за "Боку Хуніорс" з 2018 року. Він провів за клуб 58 матчів, забив п'ять голів і віддав 11 результативних передач. За збірну Колумбії зіграв три матчі.

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Новини Спорту Футбол Спорт
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