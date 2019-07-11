Відомий футбольний клуб можуть оштрафувати через купівлю гравця "Зорі"

Відомий бразильський клуб "Крузейро" можуть оштрафувати. З бразильців можуть зняти 6 очок через заборгованість у 1,5 мільйона євро перед "Зорею" за трансфер Вілліана Гомеса.

Як повідомляє ESPN, економічні права на Вілліана Гомеса, який виступав у сезоні 2012/2013 за харківський "Металіст", у момент переходу в "Крузейро" були передані луганській "Зорі".

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Така передача прав була пов'язана з від'їздом з України власника "Металіста" Сергія Курченка.

Передбачається стягування заборгованості трьома платежами по 500 тисяч євро згідно з домовленістю за 2014 рік.

"Крузейро" опублікував офіційну заяву з приводу цієї ситуації.

Згідно з офіційною заявою ФІФА, "Крузейро" не ризикує втратити очки в чемпіонаті Бразилії або в будь-яких інших спірних змаганнях. У ФІФА ведеться розгляд у справі "Зорі" проти "Крузейро" щодо трансферу Вілліана Гомеса.



"Крузейро" програв суд першої інстанцій, однак подав апеляцію. Нове засідання буде призначено протягом 10 місяців. У разі поразки у клубу буде 90 днів, щоб виплатити борг",

– зазначено в заяві.

"Металіст" придбав Вілліана Гомеса у 2012 році за 4 мільйони євро. За даними Transfermarkt, у 2014 році "Крузейро" купив футболіста за 3,5 мільйона євро. Наразі Гомес грає за "Палмейрас".