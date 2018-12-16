Відомий голлівудський актор: На місці Хабіба я б також стрибнув на МакГрегора

390 Читать новость на русском
Стівен Сігал підтримав Хабіба Нурмагомедова
Стівен Сігал підтримав Хабіба Нурмагомедова / Фото з відкритих джерел

Актор Стівен Сігал вражений діями Хабіба Нурмагомедова в бою з Конором МакГрегором і схвалює його поведінку після бою.

На думку Сігала, коли якийсь чоловік абсолютно безпідставно ображає твою релігію, сім'ю і країну, можна забути про всі норми поведінки та закрити рот своєму кривдникові за всяку ціну.

Читайте також: Хабіб – МакГрегор: стали відомі деталі бою-реваншу

Хабіб знищив Конора по всіх фронтах. Він навіть в стійці був краще МакГрегора. У боротьбі теж лідерство за росіянином. Думаю, немає в світі бійця краще, ніж Нурмагомедов – він переміг залсуженно. Засуджую я його за те, що він зробив після бою? Ні в якому разі. Якщо ти ображаєш його сім'ю, дружину, дітей, матір або батька, країну або релігію, то все справедливо. Я б стрибнув точно так само,
– заявив актор в інтерв'ю Submission Radio.

Що трапилося у бою Нурмагомедов – МакГрегор?

  • 6 жовтня у Лас-Вегасі відбувся турнір зі змішаних єдиноборств UFC 229. Головною його подією став титульний поєдинок в легкій вазі, в якому зустрілися Хабіб Нурмагомедов і Конор МакГрегор. Дострокову перемогу здобув росіянин.
  • Після завершення сутички Хабіб вистрибнув з Октагону і атакував одного з представників команди МакГрегора – Ділона Деніса. Тим самим Нурмагомедов спровокував масову бійку, яка почалася як в октагоні, так і за його межами.
  • Згодом бійців покарали. Хабіба Нурмагомедова відсторонили від боїв на 9 місяців і оштрафували на 500 тисяч доларів, а Конор МакГрегор дискваліфікований на 6 місяців

Підписуйтеся на наш Twitter та Telegram

blog_ava
Китайський Новий рік 2019: особливості святкування
сьогодні
9993
Теги: Спорт Змішані єдиноборства
Джерело: 24 Канал
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Біатлон: Українські збірні помітно регресували в Кубку націй після провалу в естафетах
16 грудня 2018 19:43 Біатлон: Українські збірні помітно регресували в Кубку націй після провалу в естафетах
388
Нападника, яким цікавилося "Динамо", продадуть тільки в Європу
16 грудня 2018 19:07 Нападника, яким цікавилося "Динамо", продадуть тільки в Європу
1030
Іспанському футболісту вдався диво-гол з центру поля: відео
16 грудня 2018 18:28 Іспанському футболісту вдався диво-гол з центру поля: відео
4831
Ломаченку пропонують найбільший гонорар у кар'єрі за бій з британцем
16 грудня 2018 17:54 Ломаченку пропонують найбільший гонорар у кар'єрі за бій з британцем
2825
Гравці "Динамо" відправилися на відпочинок в екзотичні країни
16 грудня 2018 17:20 Гравці "Динамо" відправилися на відпочинок в екзотичні країни
771
Біатлон: Шведам нема рівних в естафеті, українці зі слабкою швидкістю тільки 16-ті
16 грудня 2018 16:23 Біатлон: Шведам нема рівних в естафеті, українці зі слабкою швидкістю тільки 16-ті
206
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук