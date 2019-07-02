Відомий іспанський клуб хоче підписати вихованця "Карпат"

Іспанська "Малага" планує взяти в оренду українського захисника "Леганесу" Василя Кравця.

21-річний українець розглядається в якості заміни Федеріко Рікке, який, швидше за все, покине клуб, повідомляє авторитетне видання AS.

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Transfermarkt оцінює гравця в три мільйони євро. Його контракт з "Леганесом" розрахований до літа 2023 року.

У Кравця небагато шансів на те, щоб заграти в Прімері. Принаймі в "Леганесі" його не бачать гравцем основи, а значить треба міняти команду, хоча б на правах оренди.

У свою чергу, наставник "Леганеса" Маурісіо Пеллегріно вважає, що Кравець ще не готовий до виступів в елітному дивізіоні, тому йому варто отримати більше ігрового часу в слабшій команді.

Кравець поповнив склад "Леганеса" взимку цього року, перейшовши з "Луго". Він отримав виклик на червневі матчі збірної України, однак на поле не виходив.

"Малага" в сезоні 2018/19 фінішувала 3-ю в турнірній таблиці Сегунди, але програла "Депортіво" (0:1, 2:4) в стикових матчах за місце в Ла Лізі. "Леганес" став 13-м в Ла Лізі. У сезоні 2018/19 за "Малагу" грали Густаво Бланко-Лещук і Євген Селезньов.