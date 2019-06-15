Відомий італійський гранд відкриє футбольну академію в Україні

Міланський Інтер вже в суботу, 15 червня, відкриє нову футбольну академію в Україні, яка буде працювати в Харкові.

Церемонію відкриття відвідає екс-кіпер міланців, 47-річний італієць Франческо Тольдо. Про це повідомляє Tribuna.com.

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Тольдо виступав за "Інтер" з 2001-го по 2010 роки, зігравши за клуб майже півтори сотні матчів і 5 разів вигравши чемпіонство Серії А, а також один раз Лігу чемпіонів.

У лютому поточного року футбольну академію в Києві відкрив чемпіон Португалії минулого сезону "Бенфіка". Також повідомлялося, що в Тернополі заробила академія мадридського "Реала".

У минулому сезоні чемпіонату Італії "Інтер" завоював 4 місце, отримавши можливість виступити в Лізі чемпіонів в наступному сезоні.

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