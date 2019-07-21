Відомий іспанський клуб, за який грали двоє українців, може припинити існування

Іспанська "Малага", кольори якої в минулому сезоні на правах оренди захищали форвард "Шахтаря" Густаво Бланко-Лещук і екс-нападник збірної України Євген Селезньов, знаходиться на межі зникнення через фінансові труднощі.

Клубу потрібно заробити близько 20 млн євро, щоб відповідати вимогам Ла Ліги. Наразі зарплатна відомість становить близько 25 млн євро в рік, в той час як ліга дозволить "Малазі" витрачати на зарплати лише 10-12 млн, повідомляє Marca.

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Абдулла бін Нассер аль-Тані, який є головним акціонером "Малаги", фактично відмовився від участі в житті клубу. Він не реагує на попередження з боку Ла Ліги, що лише погіршує становище "Малаги".

При цьому, сам Абдулла бін Нассер аль-Тані разом зі своїми дітьми продовжує отримувати зарплату в розмірі 1,44 мільйона євро в рік – всі вони входять до ради директорів клубу.

У минулому сезоні в складі "Малаги" виступали форварди Євген Селезньов і Густаво Бланко-Лещук. Селезньов хоче покинути клуб, а Бланко-Лещук після оренди вже повернувся в "Шахтар", потрапивши в його заявку на сезон 2019/20.

У минулому розіграші Сегунди "Малага" зайняла 3-є місце, потрапивши в плей-оф за право вийти до "Прімери". У ньому "анчоуси" поступилися "Депортіво" (2:4, 0:1).