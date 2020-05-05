Відомий олігарх хоче воскресити легендарний український клуб

Відомий український журналіст Ігор Циганик розповів, яким чином олігарх Олександр Ярославський хоче повернути "Металіст" у великий футбол.

Ігор Циганик в бесіді з Романом Бебехом під час стріму на YouTube-каналі "Бомбардир" розповів, що Ярославський докладає надзусиль, аби повернути в український футбол свою колишню команду.

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Тривалий час ніяк не могли викупити борги Металіста через певну корупційну історію в клубі. Ярославський зараз хоче домовитися з гравцями, тренерами, менеджерами команди, яким клуб заборгував кошти. Гроші вже не мають значення. Щоб усі, кому винен Курченко, написали відмову від боргів клубу. Комусь він запропонує роботу, комусь, може, гроші, комусь більше, комусь менше… Але він хоче викупити борги. Це називається санацією. Якщо я викуповую борги, мені тоді мають віддати усю власність (базу, стадіон і марку "Металіст"),

– зазначив журналіст.

"От він домовиться з Шав’єром, Крістальдо та іншими, і держава зобов’язана віддати йому цю власність Курченка, бо він стає головним кредитором. Але зараз є рішення (і воно буде оскаржене) про націоналізацію. Не банкрутизацію! А це вже треба буде купувати у держави. Ярославський цього не хоче. Він хоче стати повноцінним власником, викупивши борги. Якщо це станеться, а я знаю, що перемовини йдуть, тоді повернеться "Металіст". Його цікавить "Металіст", а не "Металіст 1925", – сказав Циганик.

На початку нинішнього року конфісковані у ексвласника клубу Сергія Курченко спортивна база і приміщення ОСК "Металіст" були передані у власність держави.

Ярославський керував "Металістом" в період з 2005-го по 2012 рік, після чого клуб перейшов у володіння Курченка. У липні 2016-го харків'ян виключили з Прем'єр-ліги через фінансові проблеми.

За період керування Ярославського харків'яни 6 разів брали бронзові медалі чемпіонату, а в сезоні 2011/12 дійшли до 1/4 фіналу Ліги Європи.

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