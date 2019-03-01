Відомий пілот Формули-1 зустрівся з українським хлопчиком, той зі щастя забув про автограф: фото

На міжнародні змагання World Master Series з картингу, що пройшли на італійській трасі в Лонато, завітав легендарний гонщик Формули іспанець Фернандо Алонсо. У Лонато Алонсо зустрічався з пілотами різних команд, однією з яких була Gamoto Kart, членом якої є український пілот – 9-річний Олександр Бондарєв.

Український хлопчик настільки був щасливий побачити Алонсо, що забув взяти автограф у відомого іспанця.

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"Я давно мріяв познайомитися з Фернандо Алонсо й навіть хотів попросити у нього автограф. Але, коли ми з хлопцями з команди під час обіду прямо в кафе побачили його, у мене просто відняло мову. Фернандо запитав, як у нас йдуть гонки й побажав нам "обов'язково стати пілотами Формули". Я щось говорив йому іспанською, але про автограф навіть забув. У нас в команді, крім мене, два італійці й один хлопець з Таїланду, вони спілкувалися англійською. Всі ми були вражені щирістю Фернандо й не могли повірити, що ми дійсно спілкуємося з легендарним гонщиком", – цитує Олександра Xsport.



Фото: прес-служба змагань

Українець Бондарєв вже другий рік поспіль показує високі результати на Всесвітній картинговой арені.

У 2018 році Фернандо Алонсо завершив кар'єру у Формулі 1. У його активі два чемпіонські титули у 2005 та 2006 роках. Іспанець виступав за Minardi, Renault, McLaren, Ferrari. Саме з Renault він двічі став чемпіоном світу.

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