Відомий португальський тренер Жорже Жезус здав позитивний тест на коронавірус

У відомого португальського тренера Жорже Жезуса виявили коронавірус. Наставника бразильського "Фламенго" та всю команду відправили на карантин.

Інформацію про позитивний результат тесту підтвердили на офіційному сайті клубу. Там зазначено, що в решти гравців та персоналу клубу коронавірусу не виявили, однак, дотримуючись правил Міністерства охорони здоров'я Бразилії, всі відправили в самоізоляцію.

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Та варто відзначити, що видання As писало про виявлення коронавірусу у віцепрезидента клубу Маурісіо Гомеса де Маттоса, а також ще одного працівника. Вони були в делегації, яка відвідала Іспанію, в тому числі матчі мадридського "Реала" та "Барселони", і зустрічалася з керівництвом цих клубів.

Щодо самого Жорже Жезуса, то він заявив, що почуває себе добре. За словами тренера, він не відчуває жодних негативних симптомів через коронавірус.

Водночас 21-літній іспанський футболіст Франціско Гарсія помер від коронавірусу

Та варто відзначити, що йому 65 років і він перебуває у зоні ризику.



Головні дані щодо коронавірусу / Інфографіка 24 каналу

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