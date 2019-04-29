Відомий промоутер проти того, щоб Ломаченко бився за титул WBC

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Василь Ломаченко
Василь Ломаченко / twitter.com

Британський промоутер Едді Хірн прокоментував можливі розклади при організації бою за вакантний титул чемпіона світу за версією WBC у легкій вазі.

Пояс WBC став вакантним оскільки Майкі Гарсія заявив, що відмовляється від нього. Тепер ряд боксерів, серед яких і українець Василь Ломаченко, прагнуть поборотися за титул.

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Однак Хірн, який недавно підписав контракт з американцем Девіном Хейні, не хоче, щоб за титул найближчим часом бився Ломаченко. 

Ви ж знаєте правила: WBC організовує бій за вакантний титул між обов'язковим претендентом і бійцем, який займає в рейтингу організації найвище місце і є доступним для проведення бою. Тобто Кемпбелл повинен би битися з Абдуллаєвим, але тут є один важливий момент. Через Рамадан той не зможе вийти в ринг до вересня. Тому, схоже, що за вакантний титул Кемпбелл битиметься з Хейні.

Так, є розмови про Ломаченка. Не думаю, що WBC варто йти на це. Вони повинні діяти за правилами, організувати бій між двома бійцями з найвищим рейтингом, а це Кемпбелл і Хейні,
– цитує Хірна Вoxing Scene.

Водночас британський боксер Люк Кемпбелл вже встиг кинути виклик Ломаченку й не проти вийти в ринг проти українця. Менеджер Ломаченка Егіс Клімас вважає, що Василь битиметься за цей пояс уже у вересні цього року й можливим суперником може бути саме Кемпбелл.

Наразі свій останній бій Ломаченко провів 12-го квітня й жорстко нокаутував британця Ентоні Кроллу. У бою проти Кролли українець травмував руку. Спочатку була підозра на перелом, але згодом виявилося, що це лише вивих.

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Теги: Спорт Бокс Василь Ломаченко
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