Відомий рефері, який судив бої за участю Кличка, Тайсона та Льюїса помер від коронавірусу
Відомий американський суддя в боксі Едді Коттон помер після зараження коронавірусом. Він боровся з небезпечною хворобою більше тижня.
Про це повідомляє Міжнародна боксерська федерація (IBF).
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Американський рефері обслужив понад 40 чемпіонських поєдинків за більш ніж десятиліття. Він був арбітром бою між Ленноксом Льюїсом і Майком Тайсоном (2002), коли британський боксер виграв технічним нокаутом у восьмому раунді.
Коттон обслуговував 4 поєдинки Володимира Кличка. Останній з них, з Алексом Леапаї в 2014 році, завершився перемогою українця нокаутом в 5-му раунді. Крім того, американець судив бої Володимира з Маріушем Вахом (2012), Русланом Чагаєвим (2009) і Роєм Остіном (2007), всі вони також завершилися на користь українського боксера.
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