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Відомий рефері, який судив бої за участю Кличка, Тайсона та Льюїса помер від коронавірусу

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Едді Коттон помер / Getty Images

Відомий американський суддя в боксі Едді Коттон помер після зараження коронавірусом. Він боровся з небезпечною хворобою більше тижня.

Про це повідомляє Міжнародна боксерська федерація (IBF).

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Американський рефері обслужив понад 40 чемпіонських поєдинків за більш ніж десятиліття. Він був арбітром бою між Ленноксом Льюїсом і Майком Тайсоном (2002), коли британський боксер виграв технічним нокаутом у восьмому раунді.


Коттон обслуговував 4 поєдинки Володимира Кличка. Останній з них, з Алексом Леапаї в 2014 році, завершився перемогою українця нокаутом в 5-му раунді. Крім того, американець судив бої Володимира з Маріушем Вахом (2012), Русланом Чагаєвим (2009) і Роєм Остіном (2007), всі вони також завершилися на користь українського боксера.

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Коронавірус COVID-19 Новини Спорту Володимир Кличко Бокс Спорт
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