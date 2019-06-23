Відомий російський боксер Валуєв смертельно хворий

Відомий російський боксер Микола Валуєв зізнався, що бореться з раком. Боксеру зробили декілька операцій, однак так і не змогли видалити пухлину.

Екс-чемпіон світу з боксу розповів, що щомісяця проходить терапію через пухлину головного мозку.

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Російський супертяж зізнався, що його оперували двічі в Німеччині та в Росії, однак недуга все ж залишилася.

Мені залазили в голову. Захворювання смертельне, його потрібно було якомога швидше локалізувати. Зволікати проблему – значить погіршувати ситуацію. Але не можу сказати, що лягав на операційний стіл як герой. Робив це двічі, тому що в Німеччині лікування не закінчили до кінця.



У результаті в Росії професор, який робив операцію, теж не зміг до кінця прибрати пухлину, тому що там дуже важливі судини головного мозку. Він прийняв правильне рішення і не став ризикувати. Тепер мені доводиться щомісяця проходити терапію,

– розповів Валуєв в інтерв'ю телеканалу ТВ Центр.

Хто такий Микола Валуєв?Російський державний діяч, політик. Депутат Державної Думи Російської Федерації, перший заступник голови комітету Держдуми РФ з екології та охорони навколишнього середовища з 21 грудня 2011 року.



Колишній російський боксер-професіонал, який виступав у суперважкій ваговій категорії. Чемпіон Росії з боксу 1999 року. Чемпіон світу за версією Всесвітньої боксерської асоціації (WBA) (17 грудня 2005 – 14 квітня 2007 і з 27 липня до 7 листопада 2009 року), тимчасовий чемпіон світу за версією WBA (30 серпня 2008 – 27 липня 2009).



Один зі своїх найвизначніших боїв Валуєв провів проти легендарного американця Евандера Холіфілда. У цьому бою росіянин захистив титул чемпіона світу за версією WBA, однак згодом програв його Девіду Хею.