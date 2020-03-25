Відомий російський хокеїст отримав сувору дискваліфікацію за вживання кокаїну

Міжнародна федерація хокею (IIHF) дискваліфікувала російського хокеїста Кирила Дьякова за вживання наркотиків.

Про це повідомляється на офіційному сайті IIHF.

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26-річний хокеїст "Адміралу" здав позитивний допінг тест 2 листопада 2019 роки після матчу КХЛ зі "Спартаком".

В організмі Дьякова був знайдений бензоілекгонін (основний метаболіт кокаїну). Всесвітнє антидопінгове агентство внесло цю речовину в список заборонених у 2019 році.

9 грудня 2019 року гравця поставили до відома щодо позитивної допінг-проби і тимчасово дискваліфікували. 16 грудня "Адмірал" розірвав контракт з хокеїстом.

Пізніше з'ясувалося, що Дьяков вживав заборонену речовину в не змагальний період. Також він зізнався у вживанні наркотиків, тому його дискваліфікація склала 15 місяців. Дьяков відмовився від апеляції і прийняв відсторонення від хокею до 2 лютого 2021 року.

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