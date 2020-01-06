24 канал техно lifestyle Здоровʼя дизайн Афіша auto Освіта Likar покер
more

Відомий тенісист обматюкав і довів до сліз свого батька під час матчу – відео

988 Читать новость на русском
Олександр Звєрєв / Фото з відкритих джерел

Німецький тенісист Олександр Звєрєв по ходу поєдинку ATP Cup проти грека Стефаноса Ціціпаса російською мовою обматюкав свого батька.

У матчі збірних Німеччини і Греції Звєрєв, програвши сет з рахунком 1:6, накричав на свого батька. Той сидів на трибуні і намагався зробити підказку.

Дивіться також: Тенісист зі злості розбив ракетку об корт під час матчу: відео

Незабаром оператор показав Звєрєва-старшого, у якого на очах виступили сльози.

В результаті Звєрєв програв Ціціпасу в двох сетах (1:6, 4:6), але збірна Німеччини все ж обіграла з рахунком 2:1 Грецію завдяки перемогам Яна-Леннарда Штруффа і пари Кевіна Кравіца і Андреаса Міса.

У чвертьфінал вийдуть шість переможців груп і дві найкращі команди серед зайняли другі місця. Дебютний розіграш ATP Cup завершиться 12 січня.

Олександр Звєрєв обматюкав батька (відео з нецензурною лексикою, 18+)

 

Не витримала психіка у мирний час: трагічно помер ветеран війни на Донбасі Микола Муравський
сьогодні
6908
Автор: Юрій Семенюк
Теги: Спорт Теніс
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
сьогодні 20:53 Відомий тенісист обматюкав і довів до сліз свого батька під час матчу – відео
Юрій Семенюк 985
4 січня 12:38 Зимові трансфери 2020: онлайн
Юрій Семенюк 2331
сьогодні 15:56 Український боксер Шелестюк підтримав Австралію через лісові пожежі: фото
Юрій Семенюк 212
2 січня 17:40 Календар головних футбольних подій в Україні у 2020 році
Ігор Саджениця 2316
5 січня 23:15 Росія епічно програла Канаді у фіналі молодіжного чемпіонату світу з хокею – відео
Ігор Саджениця 4814
Новини
Більше новин
Залиште відгук