Відомий тенісист обматюкав і довів до сліз свого батька під час матчу – відео

Німецький тенісист Олександр Звєрєв по ходу поєдинку ATP Cup проти грека Стефаноса Ціціпаса російською мовою обматюкав свого батька.

У матчі збірних Німеччини і Греції Звєрєв, програвши сет з рахунком 1:6, накричав на свого батька. Той сидів на трибуні і намагався зробити підказку.

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Незабаром оператор показав Звєрєва-старшого, у якого на очах виступили сльози.

Oh my God... Sascha was screaming at him and then they showed Alexander Zverev Sr... #ATPCup pic.twitter.com/5UABoCDoW8 — Stefanos Tsitsipas (@TsitsipasFR) 5 января 2020 г.

В результаті Звєрєв програв Ціціпасу в двох сетах (1:6, 4:6), але збірна Німеччини все ж обіграла з рахунком 2:1 Грецію завдяки перемогам Яна-Леннарда Штруффа і пари Кевіна Кравіца і Андреаса Міса.

У чвертьфінал вийдуть шість переможців груп і дві найкращі команди серед зайняли другі місця. Дебютний розіграш ATP Cup завершиться 12 січня.

Олександр Звєрєв обматюкав батька (відео з нецензурною лексикою, 18+)