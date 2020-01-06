Відомий тенісист обматюкав і довів до сліз свого батька під час матчу – відео
Німецький тенісист Олександр Звєрєв по ходу поєдинку ATP Cup проти грека Стефаноса Ціціпаса російською мовою обматюкав свого батька.
У матчі збірних Німеччини і Греції Звєрєв, програвши сет з рахунком 1:6, накричав на свого батька. Той сидів на трибуні і намагався зробити підказку.
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Незабаром оператор показав Звєрєва-старшого, у якого на очах виступили сльози.
В результаті Звєрєв програв Ціціпасу в двох сетах (1:6, 4:6), але збірна Німеччини все ж обіграла з рахунком 2:1 Грецію завдяки перемогам Яна-Леннарда Штруффа і пари Кевіна Кравіца і Андреаса Міса.
У чвертьфінал вийдуть шість переможців груп і дві найкращі команди серед зайняли другі місця. Дебютний розіграш ATP Cup завершиться 12 січня.
Олександр Звєрєв обматюкав батька (відео з нецензурною лексикою, 18+)