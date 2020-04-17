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Відомий тренер готовий очолити український клуб

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Роман Григорчук / fcastana.kz

Відомий український тренер Роман Григорчук може повернутися працювати в Україну. Колишній тренер "Чорноморця" заявив, що готовий розглянути пропозицію клубів української Прем'єр-ліги.

Роман Григорчук став гостем програми #ЗалишайсязФутболом на телеканалі "Футбол 1".

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Григорчук розповів, що пішов з одеського "Чорноморця" через події в Україні у 2014 році.

 "Керівництво почало ставити перед командою інші завдання. Крім того, я хотів спробувати себе в Лізі чемпіонів", – заявив тренер.

Повернення в Україну? У мене велике бажання і я готовий до цього. Буду з нетерпінням чекати шансу,
– заявив Григорчук.

У 2014-му році Григорчук покинув "Чорноморець". Протягом наступних шести років успішно тренував "Габалу" (Азербайджан) та "Астану" (Казахстан).

Контракт з "Астаною" Григорчук розірвав взимку 2020 року.

В Україні Григорчука сватають у "Динамо". Сам тренер в інтерв'ю "ТаТоТаке" заявив, що не проти очолити київський клуб та навіть збірну України.

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Автор: Михайло Гема
Теги: Новини Спорту Спорт УПЛ Футбол
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