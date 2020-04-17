Відомий тренер готовий очолити український клуб
Відомий український тренер Роман Григорчук може повернутися працювати в Україну. Колишній тренер "Чорноморця" заявив, що готовий розглянути пропозицію клубів української Прем'єр-ліги.
Роман Григорчук став гостем програми #ЗалишайсязФутболом на телеканалі "Футбол 1".
Читайте також Один з найкращих нападників УПЛ прокоментував інтерес "Динамо"
Григорчук розповів, що пішов з одеського "Чорноморця" через події в Україні у 2014 році.
"Керівництво почало ставити перед командою інші завдання. Крім того, я хотів спробувати себе в Лізі чемпіонів", – заявив тренер.
Повернення в Україну? У мене велике бажання і я готовий до цього. Буду з нетерпінням чекати шансу,
– заявив Григорчук.
У 2014-му році Григорчук покинув "Чорноморець". Протягом наступних шести років успішно тренував "Габалу" (Азербайджан) та "Астану" (Казахстан).
Контракт з "Астаною" Григорчук розірвав взимку 2020 року.
В Україні Григорчука сватають у "Динамо". Сам тренер в інтерв'ю "ТаТоТаке" заявив, що не проти очолити київський клуб та навіть збірну України.
Залишайтеся вдома та слідкуйте за останніми новинами спорту у нашому Twitter та Telegram.
Читайте також
-
Як і де можна займатися спортом під час карантинусьогодні , 10:57
-
УЄФА проведе засідання через зупинку європейських лігсьогодні , 12:58
-
Бій Ломаченка з Лопесом не відбудеться влітку: нова дата поєдинкусьогодні , 14:02
-
Українські легкоатлети не отримають щорічну фінансову допомогусьогодні , 12:32
-
Це буде серйозний виклик, – пресаташе збірної України про наслідки карантину для футболістівсьогодні , 13:00
-
Помер чемпіон світу з футболу Хантер: причина смертісьогодні , 14:35