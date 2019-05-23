Відомий фахівець претендує на тренерське крісло "Динамо"

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Адам Навалка
Адам Навалка / twitter.com

Українські ЗМІ назвали потенційного іноземного тренера, який влітку може очолити київське "Динамо" замість Олександра Хацкевича.

Спершу у ЗМІ з'явилася інформація, що в Київ прибуде фахівець, з яким "Динамо" обговорить контракт. Іноземець начебто має відвідати гру киян проти ФК "Львів".

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Як повідомляє "Команда №1", "Динамо" може очолити польський фахівець Адам Навалка. Саме він може стати тим закордонним тренером, з яким в найближчі дні в Києві будуть проведені переговори.

Останнім місцем роботи 61-річного поляка був польський "Лех", який він залишив у березні цього року. З 2013 до 2018 року Навалка керував національною збірною Польщі, яку покинув після провального чемпіонату світу 2018 року в Росії.

Серед іноземних спеціалістів у пресі називали ім'я колишнього тренера збірної Англії з футболу шведа Свена-Йорана Ерікссона. Також кандидатами на пост головного тренера киян є спортивний директор клубу Олексій Михайличенко та Юрій Калитвинцев.

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Теги: Спорт Футбол Новини Спорту Динамо
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