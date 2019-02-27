Відомий тренер пророкує Усику видатну кар'єру в суперважкій вазі

Колишній тренер українця Олександра Усика Джеймс Алі Башир вважає, що в суперважкій вазі боксера чекає успіх. Свій наступний бій українець проведе у новій ваговій категорії.

Алі Башир вважає, що Усик стане чемпіоном світу в суперважкій вазі.

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Я думаю, що Усик стане чемпіоном світу в суперважкій вазі. Якщо не абсолютним, то один з титулів він точно візьме. Які його шанси проти Ентоні Джошуа? У нього хороші шанси проти будь-якого супертяжа, в тому числі й проти Джошуа. Зрозумійте, Усик – унікальний боксер. Він неймовірно технічний і сильний ментально. Він також дуже старанно тренується, вміє як бити, так і тримати удар. Так що я не бачу причин, за якими він міг би не стати чемпіоном світу в суперважкій вазі, можливо й абсолютним,

– заявив екс-тренер Усика.

Окрім того спеціаліст не вважає, що в Усика будуть проблеми через удар.

Чи не стане сила удару каменем спотикання для Усика в супертяжах? Мені здається, що значення цього компонента занадто переоцінюють. Мухаммед Алі не був великим панчером, але у нього було багато нокаутів. Нокаутувати можна ж і вимотавши суперника. Це, звичайно, круто, коли супертяж володіє забійним ударом, але це не є необхідною умовою на шляху до успіху. Удари Усика гострі, і його опоненти їх не бачать. Це важливо. Але навіть якщо ударам Усика буде явно не вистачати потужності в суперважкому дивізіоні, він зможе компенсувати це своєю майстерністю,

– додав Алі Башир.

Наступний бій українець проведе у суперважкій ваговій категорії. Серед можливих суперників – росіянин Олександр Повєткін. Бій може відбутися у США.

Також на бій з українцем претендує досвідчений фінський боксер Роберт Хеленіус. Точно наступним суперником Усика не буде Ентоні Джошуа. За словами промоутера британця, такий поєдинок може відбутися наступного року.

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