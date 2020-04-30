Відомий тренер розповів, як завершиться бій Усик – Чісора

Відомий американський тренер Тедді Атлас дав прогноз на поєдинок між Олександром Усиком та Дереком Чісорою. Атлас впевнений, що Чісора стане справжнім тестом для українського боксера.

Тедді Атлас акцентував увагу на сміливості Усика, який погодився на бій у рідній для Чісори Англії, повідомляє vRINGe.

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Це тест в суперважкій вазі, який необхідний Усику. Чісора рішучий, сильний, зазвичай агресивний, може сильно вдарити, дуже досвідчений, але Усик може протиставити йому хороші ноги, він молодший, у нього теж є непоганий досвід і впевненість у собі,

– заявив Атлас.

Тренер припускає, що Усик переможе рішенням суддів або нокаутує Дерека, якщо той втомиться.

Думаю, Усик переможе одноголосним рішенням суддів або, якщо Чісора сповільниться в останніх раундах, то, можливо, Усик переможе достроково,

– резюмував Атлас.

Також Атлас висловив переконання, що Усик може стати чемпіоном світу у двох вагових категоріях, як свого часу Евандер Холіфілд.

"Він може виграти титул в суперважкій вазі. У нього є шанс зробити те, що вдається небагатьом, стати чемпіоном в крузервейті і хевівейті, як це зробив Холіфілд 20 років тому.

Люди думали, що він занадто дрібний. Люди кажуть, що Усику не вистачить габаритів, але всі говорили те ж саме про Евандера", – резюмував американський тренер.

Що відомо про бій Усик – Чісора? Боксери мали зустрітися 23 травня у Лондоні на арені O2. Але бій перенесено на невизначений термін через пандемію COVID-19. Потенційно переможець поєдинку в наступному бою битиметься за чемпіонський титул WBO, який наразі в Ентоні Джошуа.

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