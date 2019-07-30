Відомий українець підозрюється у вживанні допінгу на чемпіонаті світу 2011 року

Український штовхальник ядра Андрій Семенов може бути дискваліфікований через підозри в застосуванні допінгу.

Українець увійшов до попереднього списку відсторонення органу з контролю за антидопінговими правилами в легкій атлетиці Athletics Integrity Unit (AIU).

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Повторна проба українця, яку він здав під час чемпіонату світу-2011, дала позитивний результат.

В аналізах Семенова виявлено наявність забороненого стероїду – туринаболу. Спортсмену загрожує дворічна дискваліфікація.

На турнірі в Кореї Семенов став 22-м і не зумів потрапити у фінал. Його особистий рекорд (20,63 м) був зафіксований на змаганнях в Донецьку в серпні 2011 року, незадовго до старту чемпіонату світу.

Спорт 24 писав, що Всесвітнє антидопінгове агентство (WADA) відкрило 43 справи щодо російських спортсменів після перевірки даних московської лабораторії.