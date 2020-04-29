Відомий український боксер пофарбував волосся в кольори національного прапора: фото

Український напівсередньоваговик Іван Редкач змінив імідж. Боксер пофарбував волосся в кольори українського прапора.

Таким чином він вирішив підтримати українців у період карантину через пандемію коронавірусу. Відповідне фото зі зміною іміджу боксер виставив у Instagram.

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"Слава Україні! Всім позитивного настрою в такий нелегкий час", – підписав фото Редкач.

Раніше у Редкача виник конфлікт з тренером Олександра Усика Сергієм Лапін, якого Іван підозрює в отриманні російського громадянства.

Що відомо про Редкача?

33-річний український боксер, виступає в напівсередній вазі. Провів 30 бої, здобув 23 перемоги та зазнав 5 поразок. У січні програв Денні Гарсії за право битися з чемпіоном світу за версією WBC.

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