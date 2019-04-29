Відомий український боксер проведе бій за пояс WBC: відомо дату

Український середньоваговик Віталій Копиленко (28-1, 16 КО) побореться за титул WBC International.

Копиленко 2 травня в Лас-Вегасі в бою з 23-річним канадцем Стівом Батлером (26-1-1, 23 КО) побореться за вакантний пояс WBC International в середній вазі, повідомляє Luckypunch.net.

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35-річний Копиленко вперше претендує на титул за версією однієї з чотирьох головних світових організацій в профі-боксі. У 2012 і 2013 роках боксер брав малопрестижні пояси за версіями EBU і WBF.

Копиленко в рейтингу найкращих середньоваговиків світу за версією BoxRec займає 99 місце. Суперник українця котирується вище – Батлер розташовується на 19 рядку, а в його резюме чотири перемоги над бійцями з ідеальним послужним списком.

Останній поєдинок українець провів в грудні минулого року. Тоді він достроково переміг домініканця Жана Родрігеса (7-5, 4 КО).

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