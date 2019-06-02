Відомий український боксер суворо нокаутував екс-чемпіона світу: відео

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Іван Редкач
Іван Редкач / Фото з відкритих джерел

Український боксер Іван Редкач (23-4-1, 18 KO) на вечорі боксу в США здобув перемогу над іменитим американцем Девоном Александером (27-6-1, 14 КО).

У поєдинку з досвідченим американцем Александером Редкач вважався аутсайдером, проте зумів приємно здивувати.

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Бій так і не подолав 10-раундову дистанцію: Редкач, який домінував практично весь поєдинок, в шостому раунді відправив колишнього чемпіона світу в третій нокдаун, після чого рефері зупинив бій.

Після бою Редкач кинув виклик чемпіону WBC в напівсередній вазі Шону Портеру (30-2-1, 17 КО).

Відеоогляд бою Редкач – Александер

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Теги: Новини Спорту Спорт Бокс
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