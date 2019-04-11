Відомий український боксер впевнено захистив титул чемпіона США

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Іван Голуб
Іван Голуб / Фото з відкритих джерел

Український боксер Іван Голуб (16-1, 12 КО) успішно провів дебютний захист титулу чемпіона США в напівсередній вазі за версією WBC.

Голуб виграв 10-раундовий поєдинок у американця Мануеля Алехандро Реєса (11–5–1, 5 КО) рішенням суддів. Всі троє суддів віддали впевнену перемогу українцеві: 100-90, 100-90, 99-91.

Ви знали, що американський боксер пообіцяв відправити Ломаченка на пенсію через зухвалу заяву?

До слова, Іван Голуб на прізвисько "Вовк" завоював титул USNBC у серпні 2018 року, перемігши Ланардо Танера.

Спорт 24 писав, що український боксер другої найлегшої ваги Арнольд Хегай (15-0-1, 10 КО) переміг технічним нокаутом представника Танзанії Хайдарі Мчаньо (10-6-4, 4 КО) в російському Володимирі.

Нагадаємо, 12 квітня Василь Ломаченко буде битися з Ентоні Кроллою. У цьому бою українець захищатиме титули чемпіона світу за версіями WBA і WBO в легкій вазі.

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Теги: Новини Спорту Спорт Бокс
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