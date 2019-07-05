Відомий український форвард може повернутися в Туреччину

Колишній форвард "Малаги" Євген Селезньов шукає новий клуб для продовження кар'єри.

Євген Селезньов увійшов в сферу інтересів турецьких клубів, повідомляє AS. Про які саме клуби йдеться невідомо.

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Українцю доводилося виступати в своїй кар'єрі за кілька клубів з Туреччини. До переходу в "Малагу" він протягом року грав за "Ахкісар", а перед цим – ще рік в складі "Карабюкспору".

Незважаючи на те, що українець залишався єдиним нападником команди з чинним контрактом, його виступи за "Малагу" за шість місяців переконали керівництво клубу в тому, що він повинен піти якомога швидше.

Сам Селезньов, в свою чергу, теж не захотів залишатися в "Малазі", тому що не отримував ігрової практики в іспанському клубі. До того ж у нього є більш привабливі, у фінансовому плані, пропозиції.

Крім Селезньова, "Малагу" можуть покинути ще ряд гравців, які не зуміли проявити себе в минулому сезоні.