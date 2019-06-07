Відомий український форвард залишиться в Данії ще на два роки

Український нападник Сергій Гринь уклав нову угоду з данським футбольним клубом "Вайле" на 2 роки.

25-річний гравець, за умовами колишнього договору, мав право покинути команду, адже вона вилетіла з елітного дивізіону, але вирішив залишитися.

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Також за "Вайле" в минулому сезоні грав українець Владлен Юрченко, але повідомлялося, що він покинув команду.

Минулого сезону Гринь провів за "Вайле" 9 матчів, забивши 2 голи. У Данію наш співвітчизник перебрався в січні 2019-го року на правах вільного агента після завершення контракту з "Шахтарем". В Україні виступав за "Іллічівець", "Олімпік", "Верес" і "Арсенал-Київ".

За підсумками сезону в чемпіонаті Данії "Вайле" не зміг зберегти прописку в еліті і в наступному році зіграє у Першій лізі.

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