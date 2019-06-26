Відомий український футболіст оголосив про завершення кар'єри

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Олександр Чижов завершив кар'єру
Олександр Чижов завершив кар'єру / Фото з відкритих джерел

Відомий український захисник, вихованець полтавського футболу Олександр Чижов завершує кар’єру гравця.

Найближчим часом центрбек отримає посаду в полтавському клубі, повідомляє офіційний сайт "Ворскли".

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"Ми з керівниками обговорили всі деталі моєї подальшої роботи в клубній структурі "Ворскли". Скоро все дізнаєтеся", – сказав Чижов.

32-річний футболіст почав кар'єру у "Ворсклі" у 2004 році, у 2008-му перейшов у "Шахтар", за який виступав 6 років. Також грав за "Іллічівець", "Севастополь" і "Окжетпес".

За свою кар'єру провів понад 220 матчів. Також на його рахунку 8 матчів за збірну України U-21.

У минулому сезоні 32-річний Чижов провів 19 матчів за "Ворсклу", відзначившись 1 результативною передачею. "Ворскла" в минулому розіграші УПЛ фінішувала на 7 місці.

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Теги: Спорт Новини Спорту Футбол ФК Ворскла
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