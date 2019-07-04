Відомий український футболіст покинув клуб УПЛ, щоб стати політиком

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Артем Федецький покинув "Карпати"
Артем Федецький покинув "Карпати"

Артем Федецький покинув львівські "Карпати" і більше не тренується з командою. Контракт Федецького з львівським клубом закінчився в кінці червня.

Федецький в коментарі офіційному сайту клубу підтвердив, що не буде продовжувати працювати в "Карпатах" – ні в якості гравця або тренера, ні в керівництві.

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Ви знаєте, що означає для мене ця команда, цей колектив, і, що найважливіше – ця емблема. На душі сумно, але переді мною зараз відкривається новий життєвий етап, новий виклик. Це рішення складно назвати запланованим, воно швидше спонтанне. У всякому разі, "Карпати" завжди будуть в моєму серці, за цю команду я завжди будуть переживати і вболівати,
– прокоментував свій відхід з клубу Федецький.

Також гравець натякнув, що збирається піти в політику. Раніше повідомлялося, що Артем Федецький буде балотуватися до Верховної Ради від партії "Слуга народу" по мажоритарному округу у Львівській області.

Підійшов до кінця мій час як футболіста? Час покаже. Хочу зробити щось хороше для людей. Країна – як маленький футбольний колектив. Для мене відкривається новий етап, який потрібно прийняти з честю, і зробити все для того, щоб було якнайкраще для всіх.

Артем Федецький перебрався в "Карпати" у 2017 році з німецького "Дармштадта". У минулому сезоні 34-річний захисник провів за львів'ян 17 поєдинків у всіх турнірах – забитими м'ячами не відзначався.

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Теги: Спорт Новини Спорту Футбол ФК Карпати
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