Відомий український футбольний тренер відмовив п'яти російським клубам

Головний тренер "Астани" Роман Григорчук розповів, чому не поїде працювати в чемпіонаті Росії.

Український фахівець зазначив, що зараз ні за що б не погодитися працювати в Росії. Хоча раніше готовий був розглянути подібні варіанти.

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Раніше, коли я працював в Латвії, дуже хотів у чемпіонат Росії. Зізнаюся в цьому, адже вважав, що в Росії дуже сильний чемпіонат. Потім минув час, трапилися у нас відповідні події і у мене таких варіантів з'явилося чимало. Але до того моменту це вже було неможливо.



Це моя принципова позиція, ми про це просто не можемо говорити. Пропозицій від топ-клубів не було. Не буду називати клуби, але як мінімум п'ять пропозицій було. Я ще дивувався, чому таке можливо. Коли я цього хотів – пропозицій не було, а тепер з'явилися. "Амкар"? Він теж був в числі цих клубів. Але більше нічого говорити не хочу,

– розповів Григорчук в інтерв'ю "ТаТоТаке".

Зараз Роман Григорчук тренує "Астану", а до цього протягом трьох років очолював азербайджанську "Габалі". З "Астаною" українець в 2019 році виграв чемпіонат і Суперкубок Казахстану.

В Україні Григорчук відомий по роботі з "Чорноморцем" з 2010-го по 2014 рік. У сезоні 2013/14 тренер вивів одеситів в 1/16 фіналу Ліги Європи, де "моряки" програли "Ліону".