Відомий український клуб, який грав в УПЛ, відновлює своє існування

Кропивницький футбольний клуб "Зірка", який раніше грав в УПЛ, відновлюватиме свій професійний статус.

За словами віце-президента "Зірки" Костянтина Волкова, команда почне шлях до повернення в професіонали.

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"Зірка" братиме участь в чемпіонаті області. Багато команд проходили нижчі ліги і нічого страшного. Восени сподіваємося стартувати в чемпіонаті України серед аматорів. Далі будемо відновлювати професійний статус,

– цитує Волкова офіційний сайт кропивничан.

"Головним тренером команди буде Самір Гасанов. Допомагати йому буде Олексій Ярюхін, який зараз тренує дітей в академії "Зірки", – сказав Волков.

Спорт 24 писав, що в середині лютого на офіційному сайті "Зірки" з'явилася заява про зняття клубу з Першої ліги. Після цього президент "Зірки" Максим Березкін заявив, що футбол в Україні давно перетворився в брудну політику.

Ще минулого сезону "Зірка" виступала в українській Прем'єр-лізі, але покинула вищий дивізіон і першу половину цього сезону провела в Першій лізі.

Після першої половини чемпіонату "Зірка" займала передостанню сходинку в турнірній таблиці Першої ліги, маючи в своєму активі всього лише 4 очка.

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