24 Канал Техно Lifestyle Здоров'я Смачно Дім Сім'я Дизайн Краса Auto Інвестиції Агро Освіта Likar Покер Афіша
more

Відомий український клуб знайшов заміну для Маркевича

- Читать новость на русском
Сергій Ковалець очолить "Чорноморець"
Сергій Ковалець очолить "Чорноморець" / ФК "Оболонь-Бровар"

Одеський "Чорноморець" визначився з кандидатом на посаду головного тренера команди.

Сергій Ковалець найближчим часом має очолити "Чорноморець", інформує портал "Динамоманія".

Читайте також В Україні два клуби виступили проти догравання сезону

У квітні "моряки" розлучилися з попереднім наставником Остапом Маркевичем на тлі фінансових проблем клубу. Також керівництво одеситів вирішило скоротити зарплати гравцям першої команди.

Український фахівець взимку покинув "Оболонь-Бровар" і з того часу залишався без роботи. Ковалець раніше працював у "Львові", "Олександрії", "Оболоні" та "Металурзі" З, також він очолював молодіжну збірну України з 2012-го по 2015 роки.

  • Перед зупинкою сезону "моряки" посідали десяту сходинку Першої ліги, маючи у своєму активі лише 22 очки.
  • Незважаючи на фінансові труднощі, "Чорноморець" має намір дограти сезон.

Більше новин про футбол, баскетбол, біатлон та все цікаве зі світу спорту – читайте у розділі Спорт24

Автор: Юрій Семенюк
Теги: Новини Спорту Футбол Спорт ФК Чорноморець
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Пропозиції партнерів
Коментарі
Головні новини
Останні Новини
Більше новин
Публікації
Як і де можна займатися спортом під час карантину
сьогодні , 10:13 Як і де можна займатися спортом під час карантину
Ігор Саджениця
В УЄФА пригадали славетний гол динамівця Калітвінцева у ворота "Барселони": відео
5 травня , 20:37 В УЄФА пригадали славетний гол динамівця Калітвінцева у ворота "Барселони": відео
Юрій Семенюк
Денису Берінчику – 32: підбірка унікальних виходів українського боксера на ринг
5 травня , 18:51 Денису Берінчику – 32: підбірка унікальних виходів українського боксера на ринг
Ігор Саджениця