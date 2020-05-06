Відомий український клуб знайшов заміну для Маркевича

Одеський "Чорноморець" визначився з кандидатом на посаду головного тренера команди.

Сергій Ковалець найближчим часом має очолити "Чорноморець", інформує портал "Динамоманія".

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У квітні "моряки" розлучилися з попереднім наставником Остапом Маркевичем на тлі фінансових проблем клубу. Також керівництво одеситів вирішило скоротити зарплати гравцям першої команди.

Український фахівець взимку покинув "Оболонь-Бровар" і з того часу залишався без роботи. Ковалець раніше працював у "Львові", "Олександрії", "Оболоні" та "Металурзі" З, також він очолював молодіжну збірну України з 2012-го по 2015 роки.

Перед зупинкою сезону "моряки" посідали десяту сходинку Першої ліги, маючи у своєму активі лише 22 очки.

Незважаючи на фінансові труднощі, "Чорноморець" має намір дограти сезон.

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