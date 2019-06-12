Відомий український коментатор Вацко покинув телеканал "Футбол 1/2"

Український коментатор Віктор Вацко більше не працює на телеканалах "Футбол 1" та "Футбол 2".

Про це розповів голова профспілки футболістів Олег Печерний.

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За достовірною інформацією, "Великий коментатор" Віктор Вацко покинув телеканали Футбол 1/2. Мало платять, "Роттердам +" закінчився! Напевно, піде в депутати?,

– розповів Печерний у Facebook.

Цікаво, що напередодні Вацко опублікував фотографію з останнього коментування матчу збірної України на своїй сторінці в інстаграм. В підписі до світлини коментатор написав "The end".

Підписники Вацка тоді ще не зрозуміли суть цієї фрази. Тепер же зрозуміло, що таким чином коментатор натякав на закінчення роботи на телеканалі "Футбол".

Віктор Вацко працював на "Футболі" із 2010 року. Щоправда у період із серпня 2012-го по липень 2013 був віце-президентом футбольного клубу "Карпати" Львів.

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