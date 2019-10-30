Відомий український коментатор запідозрив клуб УПЛ в договірних матчах

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Віктор Вацко
Віктор Вацко / УАФ

Відомий український коментатор Віктор Вацко висловив цікаве припущення після матчу 1/8 фіналу Кубка України "Минай" – "Львів" (2:0).

Спорт 24 писав, що "Львів" несподівано поступився першоліговому "Минаю" та вилетів із розіграшу Кубка України.

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Варто зазначити, що команда Володимира Мазяра догравала поєдинок в меншості, на 49-й хвилині вилучили Руслана Зубкова.

"Останні 4 гри ФК "Львів" – 4 червоні картки! У кожному матчі вилучення гравця ФК "Львів"!!! Сподіваюсь, що воїни, а не катали", – написав у Twitter Вацко.

До слова, після 12-ти турів УПЛ "Львів" перебуває на останній сходинці турнірної таблиці, маючи в активі лише 8 очок.

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Автор: Вісент Луїс
Теги: Спорт Футбол ФК Львів Кубок України
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