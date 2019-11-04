Відомий український нокаутер повернеться на ринг 15 листопада

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Іван Голуб
Іван Голуб / Фото з відкритих джерел

Український проспект напівсередньої ваги Іван Голуб (17-1, 13 КО) дізнався дату наступного бою.

Наступний бій українця відбудеться 15 листопада в Солт-Лейк-Сіті, Юта, США.

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Поєдинок Голуба пройде в рамках вечора боксу промоутерської компанії Лу Дібелла DiBella Entertainment.

Суперник українця поки залишається невідомий. Бій пройде в 10-раундовому форматі.

Свій попередній бій Голуб провів 1 серпня і переміг бразильця Хоакіма Карнейро (25-12, 23 КО) технічним нокаутом в п'ятому раунді.

Спорт 24 писав, що в ніч з 27 на 28 жовтня в Лос-Анджелесі відбувся вечір боксу, де в головній події українець Сергій Богачук (16-0, 16 КО) нокаутував американця Тайрона Брансона (28-8-2, 25 КО).

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Автор: Вісент Луїс
Теги: Спорт Новини Спорту Бокс
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