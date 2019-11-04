Відомий український нокаутер повернеться на ринг 15 листопада
Український проспект напівсередньої ваги Іван Голуб (17-1, 13 КО) дізнався дату наступного бою.
Наступний бій українця відбудеться 15 листопада в Солт-Лейк-Сіті, Юта, США.
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Поєдинок Голуба пройде в рамках вечора боксу промоутерської компанії Лу Дібелла DiBella Entertainment.
Суперник українця поки залишається невідомий. Бій пройде в 10-раундовому форматі.
Свій попередній бій Голуб провів 1 серпня і переміг бразильця Хоакіма Карнейро (25-12, 23 КО) технічним нокаутом в п'ятому раунді.
Спорт 24 писав, що в ніч з 27 на 28 жовтня в Лос-Анджелесі відбувся вечір боксу, де в головній події українець Сергій Богачук (16-0, 16 КО) нокаутував американця Тайрона Брансона (28-8-2, 25 КО).
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