Відомий український олігарх заявив, що готовий відродити "Металіст"

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Олександр Ярославський
Олександр Ярославський / Фото з відкритих джерел

Експрезидент "Металіста" Олександр Ярославський прокоментував нинішній стан справ в харківському футболі.

Як повідомляє "Інтерфакс-Україна", зараз Ярославський активно займається питаннями навколофутбольних аспектів, які пов'язані з банкрутством "Металіста".

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Футбол не закрита тема для мене. Якщо вийде повернути бренд збанкрутілого "Металіста". Процедура банкрутства йде, але їй заважають різні навколофутбольні люди, скажімо так. Інфраструктуру побудував я в свій час, змушений був від неї як би "піти", а зараз нею користуються, "пиляють", тому банкрутство невигідно тим, хто крутиться навколо цього.

"Металіст 1925"? Я не знаю такого "Металіста", я знаю один "Металіст", який 7-кратний бронзовий призер та срібний призер чемпіонату України,
– сказав Ярославський.

Ярославський володів "Металістом" з 2005-го по 2012 рік. З 2006-го по 2011 рік "Металіст" займав треті місця в УПЛ при Ярославському, а в чемпіонаті 2012/13 піднявся на другу сходинку. У 2012-му Ярославський продав "Металіст" Сергію Курченку.

У липні 2016 року ФК "Металіст" був виключений з УПЛ за борги, після чого на його базі Курченко створив СК "Металіст", який в той сезон зайняв останнє місце в чемпіонаті Харківської області, а потім припинив існування.

У серпні 2016 року група фанатів клубу, бізнесменів і футбольних діячів створила команду "Металіст 1925" яка зараз виступає у Першій лізі.

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Автор: Вісент Луїс
Теги: Спорт Футбол УПЛ
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