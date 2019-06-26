Відомий український півзахисник продовжить кар'єру в Серії А

Український півзахисник грецького ПАОКу Євген Шахов може продовжити кар'єру в італійському "Лечче".

Як повідомляє журналіст Альфредо Педулла, українець перебуває за крок від підписання контракту з новачком Серії А "Лечче".

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Наступного тижня закінчується термін контракту Євгенія з грецьким клубом, після чого українець і підпише угоду з "Лечче".

На Шахова також претендував СК "Дніпро-1", а від пропозиції "Маккабі Тель-Авів" українець відмовився через фінансові умов.

У минулому сезоні 28-річний Шахов взяв участь в 40 матчах ПАОКа у всіх турнірах, забивши 5 голів і віддавши 2 результативні передачі. Євген грає за грецький клуб з літа 2016 року. Український хавбек став чемпіоном Греції і володарем Кубка країни в сезоні 2018/19.

"Лечче" за підсумками сезону 2018/19 посів друге місце в Серії B і завоював путівку у вищий італійський дивізіон. В останній раз команда грала в Серії А в сезоні 2011/12.

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