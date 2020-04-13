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Відомий український спортсмен розповів, як коронавірус вплинув на його кар'єру

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Ілля Марченко / btu.org.ua

Український тенісист Ілля Марченко розповів про паузу в Турі, викликану пандемією коронавірусу.

Він зазначив, що поточна ситуація не піде йому на користь, адже буде дуже важко знову почати грати і повернутися в ритм. Про це він розповів у інтерв'ю Sport Traveler UA.

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"Нас тримають в курсі, зараз пауза до липня. Але більше ніхто нічого сказати не може. Як буде все розвиватися, ніхто не в силах передбачити. У нас багато зав'язано на перельотах. Коли будуть кордони відкриватися – ніхто не може сказати", – сказав Марченко.

Не думаю, що така пауза піде мені на користь. Після паузи дуже важко починати знову грати. До паузи у мене вже був такий стан, коли я був в ритмі. Тепер стільки часу без тенісу, що знову потрібно буде набирати ритм. Плюс навіть толком не можна займатися якимись тренуваннями, тому що все закрито,
– розповів Ілля.

  • Раніше Жіноча тенісна асоціація (WTA) і Асоціація професійних тенісистів (ATP) відклали дату відновлення сезону до 13 липня у зв'язку з пандемією коронавірусу.
  • Міжнародна тенісна федерація (ITF) оголосила про перенесення на невизначений термін 900 тенісних турнірів.

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Здоров'я Новини Спорту Коронавірус COVID-19 Спорт Теніс
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