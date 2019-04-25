Відомий український спортсмен сенсаційно заявив про завершення кар'єри

Бронзовий призер Олімпіади-2008 у стрибках у воду Ілля Кваша оголосив про завершення кар'єри.

Причини такого рішення українець озвучив у інтерв'ю "Спорт-Експрес".

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"Обставини склалися таким чином, що я фізично не зміг виконувати ті навантаження, які були необхідні для досягнення високих результатів, а гарантій ніхто не давав. Тобто, грубо кажучи, ніхто не міг сказати, що зі мною все буде добре, мовляв 50 на 50", – сказав Ілля.

Проблема полягала загальному стані. У мене ж була складна операція на лівій нирці. Що більше я розпочинав завантажуватися, то більше відчувалася втома. Відновлення давалося важко. Показники спочатку були на нормальному рівні, але що більше я тренувався, то гірше себе почував, і тут вже було не до жартів. Складно далося рішення про закінчення кар'єри, але я вважаю, що вчинив правильно. Тому що ризикувати здоров'ям – це одне, а ризикувати вже нормальним життям – зовсім інше,

– заявив Ілля Кваша.

Крім олімпійської бронзи, 31-річний спортсмен має в активі 2 срібла і 1 бронзу чемпіонату світу, 9 золотих нагород, 5 срібних і 2 бронзові на чемпіонатах Європи.

Нещодавно Ілля Кваша вперше став батьком. Про це сам спортсмен повідомив у своєму Instagram.

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