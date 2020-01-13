Відомий український тренер Григорчук несподівано залишився без клубу
Керівництво казахської "Астани" і головний тренер Роман Григорчук 13 січня розірвали контракт за взаємною згодою.
Про це повідомляє офіційний сайт клубу.
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Також клуб покинули асистенти тренера Михайло Савка, Анатолій Коротя і тренер воротарів Андрій Глущенко.
За півтора року біля керма "Астани" Григорчук двічі став чемпіоном Казахстану і один раз виграв Суперкубок. Під керівництвом українця команда два роки поспіль грала у груповому раунді Ліги Європи.
В Україні Григорчук відомий по роботі з "Чорноморцем" з 2010-го по 2014 рік. У сезоні 2013/14 тренер вивів одеситів в 1/16 фіналу Ліги Європи.
Після відходу з "Чорноморця" фахівець протягом трьох років очолював азербайджанську "Габалу".
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