Відомий український тренер Григорчук несподівано залишився без клубу

Керівництво казахської "Астани" і головний тренер Роман Григорчук 13 січня розірвали контракт за взаємною згодою.

Про це повідомляє офіційний сайт клубу.

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Також клуб покинули асистенти тренера Михайло Савка, Анатолій Коротя і тренер воротарів Андрій Глущенко.

За півтора року біля керма "Астани" Григорчук двічі став чемпіоном Казахстану і один раз виграв Суперкубок. Під керівництвом українця команда два роки поспіль грала у груповому раунді Ліги Європи.

В Україні Григорчук відомий по роботі з "Чорноморцем" з 2010-го по 2014 рік. У сезоні 2013/14 тренер вивів одеситів в 1/16 фіналу Ліги Європи.

Після відходу з "Чорноморця" фахівець протягом трьох років очолював азербайджанську "Габалу".