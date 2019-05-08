Відомий український тренер проходить стажування в "Шахтарі"

Колишній воротар донецького "Шахтаря", а нині тренер Юрій Вірт проходить стажування в стані "гірників".

Спеціаліст вже 3 дні перебуває в розташуванні донецького клубу. Стажування сумарно триватиме тиждень.

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В якості тренера 45-річний Вірт працював помічником в донецькому "Металурзі", після чого очолював "Сталь" з Кам'янського, "Верес" і Винниківський "Рух", звідки пішов у листопаді минулого року.

За час футбольної кар'єри Вірт був гравцем "Шахтаря" з 1999-го по 2002-ий, а потім з 2007-го по 2012 роки (66 матчів).

На даний момент "гірники" лідирують в турнірній таблиці УПЛ, випереджаючи "Динамо" на 9 очок.

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