Відомий український тренер проходить стажування в "Шахтарі"

91 Читать новость на русском
Юрій Вірт
Юрій Вірт / Футбол 24

Колишній воротар донецького "Шахтаря", а нині тренер Юрій Вірт проходить стажування в стані "гірників".

Спеціаліст вже 3 дні перебуває в розташуванні донецького клубу. Стажування сумарно триватиме тиждень.

Читайте також: Тренера "Динамо" Хацкевича оштрафували після матчу з "Шахтарем"

В якості тренера 45-річний Вірт працював помічником в донецькому "Металурзі", після чого очолював "Сталь" з Кам'янського, "Верес" і Винниківський "Рух", звідки пішов у листопаді минулого року.

За час футбольної кар'єри Вірт був гравцем "Шахтаря" з 1999-го по 2002-ий, а потім з 2007-го по 2012 роки (66 матчів).

На даний момент "гірники" лідирують в турнірній таблиці УПЛ, випереджаючи "Динамо" на 9 очок.

Підписуйтеся на наш Twitter та Telegram

blog_ava
У Кремлі прокоментували рішення України про невизнання паспортів РФ жителів Донбасу
сьогодні
7955
Теги: Спорт Футбол Шахтар Новини Спорту
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Ломаченко офіційно отримав шанс битися за пояс WBC: суперник – Люк Кемпбелл
сьогодні 18:21 Ломаченко офіційно отримав шанс битися за пояс WBC: суперник – Люк Кемпбелл
1348
Від бальних танців до стронгмену: інтерв’ю з чемпіоном України Павлом Кордіякою
7 травня 14:00 Від бальних танців до стронгмену: інтерв’ю з чемпіоном України Павлом Кордіякою
Станіслав Безушко 597
Російські футболісти Кокорін та Мамаєв отримали вирок суду
сьогодні 16:42 Російські футболісти Кокорін та Мамаєв отримали вирок суду
844
Хто з відомих спортсменів відвідав Met Gala: фото незвичних костюмів
7 травня 18:08 Хто з відомих спортсменів відвідав Met Gala: фото незвичних костюмів
570
На перегляд у "Динамо" прибув російський футболіст
7 травня 15:45 На перегляд у "Динамо" прибув російський футболіст
1269
Новини
Більше новин
Залиште відгук