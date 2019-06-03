Відомий український тренер прокоментував чутки про запрошення в "Динамо"

Колишній головний тренер "Зорі" Юрій Вернидуб прокоментував чутки про те, що може очолити київське "Динамо" з нового сезону.

Вернидуб офіційно покинув "Зорю" після завершення сезону й претендує на тренерське крісло "Динамо", адже контракт наставника киян Олександра Хацкевича вже завершується.

Читайте також: Майбутнє Хацкевича: зустріч із Суркісом не відбулася

Однак, за словами Вернидуба, він не отримував пропозицію від "Динамо" й вважає, що Хацкевич повинен продовжити працювати в київському клубі.

(Про пропозицію від "Динамо", – Спорт24) Чесно скажу – не було ніяких ... Що мені приховувати? Я кажу, як є. Якщо надійде, то про це дізнаєтеся. Хочете почути мою думку? У "Динамо" є тренер – Олександр Хацкевич. Так, він два роки працює, вони не ставали чемпіонами. Давайте трохи опустимося на землю і подивимося на його склад. Скільки за два роки з'явилося у "Динамо" справжніх, обстріляних і хороших молодих футболістів.

Це чия заслуга? Думаю, перш за все його. Він навіть у цій ситуації не боїться їх ставити, награвати, давати шанс. Це супер. Я не маю права це говорити, нехай мене простять керівники "Динамо", але думаю, кращого тренера вони все одно не знайдуть.

Дайте людині ще шанс. Упевнений, у нього все вийде. Ой як нелегко буде "Шахтарю" грати з "Динамо". Упевнений на 100%. Я тільки за те, щоб з Сашком перепідписали контракт. Тому що він був як чудовий суперфутболіст, так само він і чудова суперлюдина, коли став тренером. Відкритий, спокійний. Уявляю, що у нього в душі твориться. Я тут тільки за Хацкевича,

– сказав Вернидуб.

Олександр Хацкевич очолює київський клуб з 2017 року після відходу Сергія Реброва. З того часу білорус виграв лише Суперкубок України у 2018 році, але так і не став тріумфатором чемпіонату або Кубка України.

Минулий сезон "Динамо" завершило на другому місці в турнірній таблиці українського чемпіонату, відставши від "Шахтаря" на 11 очок. Команда дійшла до півфіналу Кубка України, а в плей-оф Ліги Європи на етапі 1/8 фіналу нищівно поступилася "Челсі" із загальним рахунком 0:8.

Підписуйтеся на наш Twitter та Telegram