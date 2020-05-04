Відомий український тренер Штермер помер за кермом власного авто
Один з найавторитетніших тренерів в українському велоспорті Євген Штермер 3 травня помер за кермом власного автомобіля у Миколаєві. Повертаючись з тренування, тренеру стало погано, і він втратив свідомість.
Коли Штермеру стало погано, він встиг загальмувати та зупинив автомобіль просто посеред дороги. Про це пише видання "Новости N".
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Інцидент трапився 3 травня неподалік від миколаївського супермаркету "Магелан". Зупинивши свої автомобіль, тренер одразу ж втратив свідомість.
Перехожі викликали швидку допомогу. Втім лікарі, які прибули на виклик, лише констатували смерть 76-річного чоловіка.
Імовірною причиною смерті називають серцевий приступ. Євген Штермер під час життя мав проблеми з серцем.
У Федерації велосипедного спорту України вже підтвердили загибель тренера. Там висловили щирі співчуття його рідним.
Що відомо про Євгена Штермера
Штермер був одним з найбільш авторитетних тренерів в українському велоспорті. В останні роки життя він працював у Миколаївській обласній школі вищої спортивної майстерності.
Серед вихованців Євгена Штермер близько півтора десятка учасників Олімпійських ігор, чемпіонатів світу, Європи, призерів і переможців інших престижних змагань.
За успіхи у своїй роботі тренер був нагороджений званнями "Заслужений тренер України" та "Заслужений працівник фізичної культури України", а також орденом "За заслуги".